Новая почта уплатила налогов 5 млрд грн за полгода

Компании группы Новая почта за первое полугодие 2023 года перечислили в бюджеты всех уровней 5,1 млрд грн налогов, что значительно превышает показатель первого полугодия 2022 года – 2,9 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Новой почты.

По данным ГФС, Новая почта входит в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков в Украине.

В целом за прошлый 2022 год группа перечислила в бюджеты всех уровней страны 7,1 млрд грн налогов и сборов.