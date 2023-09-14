Укр

"Нет войне", но Крым таки "наш"? Что простые россияне думают об "СВО" спустя полтора года

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
"Нет войне", но Крым таки "наш"? Что простые россияне думают об "СВО" спустя полтора года Новость обновлена 14 сентября 2023, 11:18

О добровольном возвращении Крыма даже речи не идет

Простые россияне не перестают поддерживать так называемую "СВО" (войну в Украине), но, тем не менее, все больше от неё устают. Они хотят её завершения на выгодных для рф условиях.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего, передает Интерфакс-Украина. Так, судя по полученным данным, многие россияне до сих пор не понимают целей войны против Украины, и поэтому, что в мае, что в августе 2023, более трети из них и вовсе думают, что они уже выполнены.

При этом треть опрошенных настолько поддерживают "СВО", что не согласятся даже с путиным, если тот объявит о её завершении.

А если даже вдруг война в Украине закончится, то большинство граждан страны-агрессора хотели бы её завершения на выгодных для рф условиях — то есть с оккупацией территорий нашего государства. Большая часть из них, судя по опросу, не хотят возвращать Украине даже Херсонскую область, а о Крыме можно сказать, что и речи не идет.

Опрос проводился в телефонном режиме по интерактивной структурированной анкете с помощью специального программного обеспечения на проведение социологических опросов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним, ранее мы писали о том, как за полтора года среди россиян снижался процент людей, поддерживающих "СВО".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Опрос