СБУ засветила номер телефона Шуфрича

Дозвониться до политика не получилось

При обысках у народного депутата Нестора Шуфрича, которые проходят 15 сентября, силовики засветили контактные данные политика. В частности, на опубликованных снимках оказался номер телефона народного избранника.

На это обратили внимание журналисты "Телеграфа". На столе политика лежала сим-карта, а на ней записан номер телефона.

Мы пробили его через сервис GetContact и по тегу стало ясно, что номер действительно принадлежит политику. При этом дозвониться на него не получилось — телефон выключен, или же сим-картой никто не пользуется.

Напомним, что с обысками к Шуфричу Служба безопасности Украины пришла утром. По данным СМИ, политика подозревают в государственной измене.

Позже в сети показали кадры с обысков. На них видно, что в доме политика в селе Козин Киевской области нашли немало "интересных" вещей. В частности, там были георгиевские ленты, различные символы российской федерации, медали и ордена рф. Там же были и личные награды политика, выданные страной-агрессором.

Изначально в СМИ появилась информация о задержании нардепа, но позже выяснилось, что его не задерживали.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине объявили в розыск экс-нардепа Вадима Рабиновича.