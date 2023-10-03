Законопроект №8087 уже обсуждают на Западе: The Daily Beast пишет, как этим могут воспользоваться россияне

Законодателям следует четко осознавать последствия такого законотворчества

Принятие законопроекта, потенциально предоставляющего украинским властям почти неограниченный контроль за интернетом по аналогии ФСБ в россии, может иметь негативные последствия для страны. Об этом пишет американское издание The Daily Beast, обращая внимание на то, что, несмотря на борьбу с кремлевской агентурой, во всех сферах в Украине до сих пор возможно находятся люди, которые играют на руку кремлю.

Сергей Тарута в комментарии The Daily Beast отметил, что действия украинских властей могут быть все еще недостаточными, чтобы освободить Украину от пророссийских элементов, которым до сих пор возможно удается оставаться в политике и других сферах.

Бывший глава Донецкой ОГА опасается, что новые усилия законотворцев по предоставлению Государственной службе Госспецсвязи чрезвычайных полномочий, предусмотренных законопроектами типа ЗП № 8087 относительно доступа к информационным системам предприятий и организаций, могут привести к еще более разрушительному влиянию россии на наше государство и его структуры. Он уверен, что современная российская разведка действует сейчас более тонкими методами, но так же опасно, как всегда.

Иван Петухов, Президент одной из старейших ИТ компаний Украины "Адамант", вице-президент Украинского союза Промышленников и Предпринимателей, пошел еще дальше, предполагая, что новый закон может пойти на руку пророссийским элементам, которые до сих пор могут работать в Украине.

По словам Петухова, он лично требует расследования участия в разработке законопроекта депутатов от пророссийских партий.

Олег Чернобай, член Совета адвокатов Киевской области, заявил The Daily Beast, что одному государственному ведомству нельзя предоставлять столько полномочий. "Если этот законопроект будет принят, служба получит доступ к конфиденциальным данным клиентов адвокатов. Этим законопроектом все функции будут аккумулировать одно ведомство – это неправильно", – отметил он.

Законопроект №8087 выписан таким образом, что дает Госспецсвязи с привлечением СБУ и Киберполиции право полного доступа в любой момент к любому серверу в Украине и распространяется на всех субъектов без исключения, включая МО и Генштаб.

И как писал Цензор.нет, эти проверки создают угрозу национальной безопасности, потому что один "крот" в системе означает доступ рашистов почти к любой информации.

Создавая подобные законодательные инициативы, следует четко осознавать последствия такого законотворчества для страны.