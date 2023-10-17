Заместитель гендиректора "Интерпайпа": Все возможное производство нужно переносить в Украину

Многие украинские компании релоцируют свои производственные мощности

Сейчас многие украинские компании рассматривают возможность или уже релоцируют свои производственные мощности в европейские страны, сами или в кооперации с местными производителями. Однако стратегия украинской промышленной компании "Интерпайп" противоположна: "Не в Европу, а, наоборот, в Украину нужно переносить все возможные производственные операции. Мы считаем, что нужно создавать рабочие места в Украине. По возможности максимально локализовать производство в Украине", — говорит первый заместитель генерального директора Денис Морозов в интервью ГМК-центру.

Сейчас трубный рынок Европы на грани исторической переконфигурации. Ведущий мировой производитель труб, французский Vallourec, намерен до конца года закрыть все свои заводы в Евросоюзе, в частности, в Германии из-за потери конкурентоспособности. "Это очень важный фактор, который повлияет на всю конфигурацию европейского рынка. Когда этот игрок окончательно уйдет с рынка, то, я думаю, это приведет к кардинальным изменениям на рынке", — ожидает Денис Морозов.

Однако "Интерпайп" не ждет и уже входит в уникальные нишевые продукты для европейских машиностроителей. Сейчас в Европе компания освоила более 100 видов новой продукции и в перспективе еще освоит более 200. "Например, новый продукт – оси, не для железнодорожных вагонов, а для грузовых фур. Это по всем параметрам уникальная трубная продукция. В процессе ее освоения мы пробовали производить эти трубы, чтобы они подходили на 100% под параметры клиента. Были вопросы к подбору марки стали, режиму термообработки, но понемногу научились. Сейчас у нас уже есть продукт, с которым мы участвуем в тендере", — говорит Денис Морозов.