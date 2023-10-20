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Апелляционный суд столицы отклонил апелляцию Сергея Волкова по изменению меры пресечения

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Сергей Волков
Сергей Волков. Фото Коллаж "Телеграфа"

Адвокаты просили заменить ему пребывание в СИЗО на круглосуточный домашний арест из-за хронических болезней и необходимости регулярно колоть инсулин.

Апелляционный суд столицы отклонил апелляцию Сергея Волкова, бывшего руководителя столичного филиала "Приватбанка" по изменению ему меры пресечения.

Адвокаты просили заменить Волкову пребывание в СИЗО круглосуточным домашним арестом, поскольку у того немало хронических болезней, которые он лечит в течение длительного времени. На постоянной основе Волков принимает восемь препаратов и каждый час должен колоть инсулин, пребывание же в изоляторе значительно усложняет доступ медиков и не позволяет полноценно выполнять рекомендации врачей.

Кроме того, убежденные защитники, инкриминируемые Волковым подозрения не принадлежали к его компетенции, а само обвинительное заключение содержит недостаточное количество фактов причастности подзащитного. Как отмечают адвокаты, Волков появлялся на все следственные действия и ни разу не скрывался от следствия.

СБУ и Бюро экономической безопасности подозревают экс-чиновника в причастности к якобы присвоению находившихся на счету "Приватбанка" 5,7 млрд гривен. Прокуроры утверждают, что Волков помогал осуществлять "фиктивные взносы наличных" в кассу, а сейчас якобы может оказывать давление на свидетелей, поэтому должен находиться в СИЗО. В то же время прокуроры выясняют, не помешает ли это здоровью подозреваемого.

"Вызывание под стражей фактически делает невозможным выполнение протоколов лечения профильными врачами, а следовательно, несет определенные риски и угрозы здоровью и жизни и отнюдь не помогает принятию объективного решения", — заявил сам Волков.

В то же время Сергей Демьянчук, прокурор ОГПУ, заявил, что направлен запрос в отдел обеспечения судебного следствия, с целью установления, возможно ли с поставленными Волкову диагнозами находиться в данном изоляторе временного содержания и есть ли возможность находиться и лечиться там.

"У нас в силе содержания под стражей, скорее всего, будут просить его продление, мы будем просить отменить его с учетом тех событий, которые произошли за время пребывания моего клиента под стражей. Доносить эту информацию с дополнительным аргументированием", — прокомментировал ситуацию Владислав Опанасик, адвокат обвиняемого.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева в четверг, 21 сентября, взял под стражу Волкова по делу о завладении средствами "Приватбанка".

Сторона защиты заявляла, что намерена обращаться к Уполномоченному ВР по правам человека, чтобы как можно скорее решить вопрос о пересмотре меры пресечения, так как в штатном порядке процесс обжалования судебного решения займет минимум месяц.