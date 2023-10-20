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Апеляційний суд столиці відхилив апеляцію Сергія Волкова щодо зміни запобіжного заходу

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Сергій Волков
Сергій Волков. Фото Колаж "Телеграфу"

Адвокати просили замінити йому перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт через хронічні хвороби і необхідність регулярно колоти інсулін.

Апеляційний суд столиці відхилив апеляцію Сергія Волкова, колишнього керівника столичної філії "Приватбанку", щодо зміни йому запобіжного заходу.

Адвокати просили замінити Волкову перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт, оскільки у того чимало хронічних хвороб, які він лікує протягом тривалого часу. На постійній основі Волков приймає вісім препаратів і кожну годину повинен колоти інсулін, перебування ж в ізоляторі значно ускладнює доступ медиків і не дозволяє повноцінно виконувати рекомендації лікарів.

Крім того, переконані захисники, інкриміновані Волкову підозри не належали до його компетенції, а сам обвинувальний висновок містить недостатню кількість фактів причетності підзахисного. Як зазначають адвокати, Волков з'являвся на всі слідчі дії і жодного разу не переховувався від слідства.

СБУ і Бюро економічної безпеки підозрюють екс-чиновника в причетності до нібито привласнення 5,7 млрд гривень, що знаходилися на рахунку "Приватбанку". Прокурори стверджують, що Волков допомагав здійснювати "фіктивні внески готівки" в касу, а зараз нібито може чинити тиск на свідків, тому повинен перебувати в СІЗО. Водночас, прокурори з'ясовують, чи не завадить це здоров'ю підозрюваного.

"Перебування під вартою фактично унеможливлює виконання протоколів лікування профільними лікарями, а отже несе певні ризики і загрози здоров'ю і життю і аж ніяк не допомагає ухваленню об'єктивного рішення", — заявив сам Волков.

У той же час Сергій Дем'янчук, прокурор ОГПУ, заявив, що направлений запит до відділу забезпечення судового слідства, з метою встановлення, чи можливо з діагнозами, які поставлені Волкову, перебувати в даному ізоляторі тимчасового утримання і чи є можливість перебувати і лікуватися там.

"У нас у силі тримання під вартою, найімовірніше проситимуть його продовження, ми будемо просити скасувати його з урахуванням тих подій, що відбулися за час перебування мого клієнта під вартою. Доносити цю інформацію з додатковим аргументуванням", — прокоментував ситуацію Владислав Опанасик, адвокат обвинуваченого.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва у четвер, 21 вересня, взяв під варту Волкова у справі про заволодіння коштами "Приватбанку".

Сторона захисту заявляла, що має намір звертатися до Уповноваженого ВР з прав людини, щоб якомога швидше вирішити питання про перегляд запобіжного заходу, так як в штатному порядку процес оскарження судового рішення займе мінімум місяць.