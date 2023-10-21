Тепло будет продолжаться недолго: как на следующей неделе изменится погода в Украине

Погода в Украине стабильно осенняя с редкими днями прояснения и дождями

Определять прогноз погоды — задача не легкая и синоптики иногда ошибаются с датами. Ожидающие резкого похолодания уже в эти выходные они немного промахнулись, ведь по обновленному прогнозу существенное снижение температуры запланировано в Украине с понедельника, 23 октября.

Как сообщает сайт Укргидрометцентра, понедельник 23 октября будет еще более или менее теплым. В большинстве областей кроме снижения температуры, которое пока обойдет южную и восточную часть страны, ожидаются небольшие осадки. Прохладнее всего будет на севере и северо-западе. Днем здесь прогреется воздух до +16 тепла.

Прогноз погоды на 23 октября

Уже на следующий день, 24 октября, синоптики обещают снижение температуры в южных до + 18 и восточных областях до +14 днем. Местами в Украине будет дождь, однако в основном ожидается облачность с прояснениями.

Прогноз погоды на 24 октября

В среду 25 октября облачность с прояснениями сохранится только в Крыму, Одесской и Луганской областях. Остальные территории накроют осадки. Наиболее интенсивными они будут на западе, севере и центре Украины. В Ужгороде солнце вообще бесполезно ждать из-за облаков, считают синоптики.

Прогноз погоды на 25 октября

Сайт pogoda.meta.ua сообщает, что в четверг 26 октября на территории Украины температура воздуха будет колебаться от +8 в Чернигове до +20 в Крыму. В основном ожидается днем +12 — +15 в зависимости от области.

Прогноз погоды на 26 октября

Пятница, 27 октября продолжит тенденцию понижения температуры. Пока на юге можно ожидать тепла, в Чернигове на севере днем — до +7. В Харькове до +9, а в Сумах – максимум +5.

Погода на 27.10 по городам Украины Погода на 27.10 по городам Украины

В столице Украины в последние дни октября ожидаются весьма дождливые. К концу следующей недели в Киве прогнозируют не только снижение погоды, но и активные осадки. Пик дождей придется на пятницу, обещает meteofor.

Погода в Киеве на 10 дней

Ранее "Телеграф" рассказывал об ожиданиях от погоды зимой. Декабрь не будет слишком морозным, уверены синоптики, ведь климат в Украине меняется.