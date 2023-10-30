Взрыв будет, как 15 "Искандеров": три причины, почему космическая ракета "Союз" ударит по Москве вместо Киева

Обсуждение вероятности атаки Украины российской космической ракетой продолжается

Уже несколько дней подряд в украинском информационном пространстве не утихают разговоры о намерениях россиян нанести по Киеву удар космической ракетой-носителем "Союз", которую в "Роскосмосе" решили модернизировать для повышения шансов на успешную атаку.

Военные эксперты и специалисты в области ракетно-космической промышленности уже дали свои оценки планам российских чиновников. Почти все они сводятся к одному выводу: несуразным фантазиям Рогозина сбыться не суждено.

Чтобы окончательно поставить точку в дискуссиях по поводу реалистичности угрозы из космоса, "Телеграф" обратился к кандидатке исторических наук, координатору космических программ ОО Noosphere Наталье Боротканыч.

- Как вы оцениваете планы "Роскосмоса"?

— Сам факт того, что в россии выдвигают и обсуждают планы задействования обычной космической ракеты как оружия для атаки гражданского города, является очередным подтверждением того, что мы имеем дела со страной-террористкой, которая нарушает все возможные принципы международного сосуществования.

Более того, некоторые СМИ сообщают о том, что этот план одобрил и путин, что также свидетельствует о беспрецедентном уровне безнравственности и уродства российского руководства.

— А как насчет технической стороны вопроса?

— Если не учитывать абсурдность этого плана, то чисто технически запустить орбитальную ракету не в космос, а в какую-нибудь точку земной поверхности возможно. У россии есть ракеты-носители "Союз-2", есть стартовые комплексы для их запуска, причем не только в Казахстане (из которого им скоро придется уйти), но и на Дальнем Востоке и в Архангельской области. До полномасштабной войны у агрессорки была еще площадка на европейском космодроме "Куру" во Французской Гвиане, однако уже нет.

Для теракта бывший глава "Роскосмоса" Рогозин, попавший в немилость путина и феерически освобожденный от этой должности, избрал космодром "Плесецк" в Архангельской области. Этот объект расположен всего в 800 километрах к северу от Москвы.

Масса взрывчатки, которую оттуда теоретически можно сбросить на Украину, будет самой большой — около 9 тонн. Следует помнить, что предшественницей "Союзов" есть ничто иное, как баллистическая ракета Р-7, то есть запрограммировать ее вместо выхода на орбиту и выведения груза на параболическую траекторию возможно. Но все не так просто.

- Какие проблемы могут возникнуть?

– Проблема номер один – что использовать как заряд? Готовых конструкций неядерной бомбы весом 9 тонн в россии нет. Придется либо использовать что-нибудь кустарное, что с большой вероятностью не сработает как следует, либо применять набор обычных бомб, например, тех же ФАБ-500.

Проблема номер два – эти бомбы с высокой вероятностью не переживут вхождения в атмосферу, ведь часть траектории они будут преодолевать в космосе. Космические корабли и ядерные боеголовки оснащены специальной термозащитой, которая предохраняет их от перегрева и трения. В обычных бомбах тротил просто разложится и не взорвется с той силой, с которой мог бы. Потребуется большой защитный экран или оснащать им каждую отдельную бомбу, а это уже сложная задача для россии.

Проблема номер три – траектория ракеты. При запуске с Плесецкого путь ракеты будет пролегать через густонаселенные районы россии, в том числе и над Москвой. Даже если носитель не упадет на своем пути (а от аварийного пуска никто не застрахован), зоной падения отработанных степеней может стать Москва и ее пригород.

Кроме того, по оценкам самого же "Роскосмоса", точность попадания боевой части в цель составляет 50-100 км. Протяженность Киева с севера на юг — около 42 км. Шансы попасть в полесские леса значительно выше.

— Какие последствия будет иметь такой удар?

— Даже в самом худшем случае, если россиянам невероятно повезет и ракета не развалится над Москвой, указанные 9 тонн — это эквивалент массированного удара полутора десятками "Искандеров" одновременно. Конечно, последствия могут быть ужасными, но не катастрофическими, как их рисует воображение людоедского путина.

План Рогозина абсурден не только с технической, но и экономической точки зрения. Он собирается запускать фугасные бомбы ракетой-носителем высотой 51 метра и стартовой массой более 300 тонн. Стоимость пуска "Союз-2.1б" еще в 2018 году составила 48,5 млн долларов.

И напоследок, россии такой теракт может стоить всего сотрудничества в космической сфере, которого и так уже почти не осталось. Даже не потому, что никто не захочет сотрудничать со страной, чьи "мирные" ракеты целенаправленно убивают гражданских людей. Цивилизованный мир просто не будет уверен, что следующий "Союз", заявляемый как гражданский, не рассыплет бомбы где-нибудь над Европой. Так что даже теоретически россия от этого плана ничего не может выиграть.