Батальон оккупантов из Чувашии прибыл в Украину, но встретился с HIMARS: что было дальше - видео

От вражеской техники остались только угольки

Потери россиян с начала полномасштабной войны в Украине составляют уже 300 тысяч человек. И они продолжают расти колоссальными темпами. Так, например, удар HIMARS за один раз отправил на тот свет целую гору захватчиков из Чувашии.

Об этом сообщил украинский блогер Денис Казанский. Его слова были подкреплены соответствующими видео.

Так, на первом видео из этой истории запечатлен момент "до". На нем видно, как российские оккупанты, стоя на вокзале, кричат "слава ВДВ" и, по всей видимости, ждут отправки на войну в Украину. По данным Казанского, на нем запечатлены россияне из Чувашии.

А вот на втором видео уже запечатлен момент "после". Журналист, ссылаясь на информацию в чувашских Telegram-каналах пишет, что один из чувашских батальонов под названием "Атал" попал под раздачу HIMARS в Украине и был практически полностью уничтожен.

"Счет погибших и раненых превышает сотню", — говорит Казанский.

На кадрах с места событий можно увидеть все, что осталось от одной из колонн противника — практически ничего.

Напомним, ранее мы писали о том, что потери россиян в технике в разы больше, чем у ВСУ, но не во всем.