Нардеп рассказал, когда могут провести выборы в Украине
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Следующий год будет очень сложным для Украины, подчеркивает народный избранник
Ходит много разговоров о проведении президентских выборов в 2024 году, хотя Украина почти два года находится в состоянии полномасштабной войны с россией и есть ряд нюансов, которые делают их нереальными.
Сейчас ходят слухи, что выборы могут перенести. Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал народный депутат Сергей Нагорняк.
"Слухи ходят, что планируют перенести с весны на осень", — подчеркнул Нагорняк.
В то же время, по его словам, пока ни у кого нет ответа, как именно должны проходить эти выборы. В частности, каким образом должны голосовать украинцы, которые пребывают за границей.
"Люди понимают недовольство, но они готовы ждать, потому что первый приоритет – победа. Мы понимаем, что следующий год для нас будет вдвое труднее этого. И так каждый последующий. Мы должны быть сильными", — говорит нардеп.
Как известно, восьмые президентские выборы в Украине должны были бы состояться весной 2024 года, а именно, — 31 марта пройти первый тур, а 21 апреля в случае необходимости второй тур. Однако с 24 февраля 2022 года Украина находится в военном положении, во время которого запрещено проведение выборов, в связи с чем обсуждается вопрос их отмены или переноса.
Как сообщал "Телеграф", согласно данным последних опросов, большинство украинцев не хочет проведения выборов во время войны.