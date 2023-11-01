ВСУ нужна ваша помощь: бойцы известного батальона собирают на дрон на Луганщину

Без беспилотников сейчас никак не обойтись на войне

Бойцы сотни "Білі Демони" батальона "Карпатська Січ" нуждаются в дроне с тепловизором для проведения боевых действий в Луганской области.

Для покупки DJI Mavik 3 с тепловизором необходимо 215 тысяч гривен, и на момент публикации уже удалось собрать почти 40 тысяч.

Присоединиться к сбору и ускорить передачу такого необходимого дрона бойцам можно посредством доната на банку monobank по этой ссылке — https://send.monobank.ua/jar/4w3agE6DGr

Кроме того, можно перевести деньги и напрямую на карту по номеру — 5375 4112 0935 1225

Помните, — каждый донат приближает победу, и даже самая маленькая сумма важна.

Бойцы сотни "Білі Демони" батальона "Карпатська Січ"

Справка. 49-й отдельный стрелковый батальон "Карпатська Січ" имени Олега Куцина был создан в 2014 году, участвовал в боях за Пески, Водяное, Опитное, однако был расформирован в 2016 году. После полномасштабного вторжения россии в Украину подразделение создали заново, и он принимал участие в боях в Ирпене, под Броварами и в других локациях под Киевом, после чего был передислоцирован под Изюм. Подразделение названо в честь организации народной обороны "Карпатська Січ", которая существовала на Закарпатье в 1930-х.