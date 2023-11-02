От удорожания электроэнергии для бизнеса проиграет потребитель — глава Укрпищепрома

Производители пищевой продукции в случае удорожания электроэнергии будут вынуждены заложить дополнительные затраты в цены на свои товары. Таким образом, заплатят за новые тарифы потребители. Об этом заявил глава Союза производителей пищевой промышленности Украины (Укрпищепром) Родион Рыбчинский, комментируя намерение НКРЭКУ повысить предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии.

"Любое повышение цен на электроэнергию найдет отражение в конечной стоимости продукции и проиграет от этого потребитель. Отечественный производитель будет терять конкурентные преимущества на собственном рынке перед импортером. Поэтому прежде чем повышать прайс-кепы, регуляторам следует просчитать потери для экономики. Надо учесть, что важнее — насытить производителей электроэнергии дополнительным кэшем или обуздать инфляцию на рынке пищевых продуктов, сняв риски продовольственной безопасности", — отметил глава Укрпищепрома.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила увеличить количество часовых зон и повысить предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в среднем на 4-23%.

В последний раз НКРЭКУ пересматривала прайс-кепы летом 2023 года, подняв верхние ценовые ограничения на 40-75%. Это сразу же привело к росту цены электроэнергии на треть.