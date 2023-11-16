Украинский и европейский молочные бизнесы объединятся для защиты интересов на рынках

Это позволит сформировать общие требования к правительствам накануне вступления Украины в ЕС и избежать конфликтов типа зернового.

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) планирует в марте следующего года присоединиться к Европейской молочной ассоциации (EDA), чтобы совместно отстаивать интересы молочного бизнеса в Евросоюзе. Об этом рассказал исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.

"Голос молочного бизнеса должен быть услышан до того, как Украина присоединится к ЕС. Мы намерены донести до европейских организаций и правительств специфику работы наших украинских компаний и озвучить главную цель: интеграция в ЕС должна быть подготовлена с обеих сторон и должна пойти во благо как европейского бизнеса, так и бизнеса Украины", — говорит Дидур.

По его словам, не смотря на текущие тяжелые условия, украинский молочный бизнес в среднесрочном периоде видит себя частью европейской "молочной семьи".

Результатом объединения молочных ассоциаций станет обращение к правительствам Украины и ЕС, где отрасли продемонстрируют единство общей позиции относительно работы на молочном европейском рынке.