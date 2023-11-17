Чтобы не попасть на деньги за коммуналку: как правильно содержать счетчики
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Счетчики должны соответствовать ряду критериев
Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом, сами аппараты должны соответствовать ряду критериев.
Об этом напомнил коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" на своей странице в Facebook. Так, чтобы потребители оплачивали фактически потребленные коммунальные услуги, распределительные узлы учета воды и тепла должны содержаться в надлежащем состоянии:
- опломбированные;
- приняты на абонентский учет;
- своевременно поверенные (по окончании межповерочного интервала с даты производства или предварительной поверки).
Сами показатели должны быть своевременно поданы.
Что будет, если этого не сделать?
В платежке вы увидите цифры не за потребленное вами, например, электричество, а высчитанный среднесуточный объем потребления, а он, в свою очередь, может быть больше, того, что вы фактически потребили. Проще говоря, вы переплатите.
Напомним, ранее мы писали о пяти способах передать показатели счетчика за газ в Украине.