Чтобы не попасть на деньги за коммуналку: как правильно содержать счетчики

Счетчики должны соответствовать ряду критериев

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом, сами аппараты должны соответствовать ряду критериев.

Об этом напомнил коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" на своей странице в Facebook. Так, чтобы потребители оплачивали фактически потребленные коммунальные услуги, распределительные узлы учета воды и тепла должны содержаться в надлежащем состоянии:

опломбированные;

приняты на абонентский учет;

своевременно поверенные (по окончании межповерочного интервала с даты производства или предварительной поверки).

Сами показатели должны быть своевременно поданы.

Что будет, если этого не сделать?

В платежке вы увидите цифры не за потребленное вами, например, электричество, а высчитанный среднесуточный объем потребления, а он, в свою очередь, может быть больше, того, что вы фактически потребили. Проще говоря, вы переплатите.

Напомним, ранее мы писали о пяти способах передать показатели счетчика за газ в Украине.