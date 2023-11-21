АО "Прозорро.Продажи" признано монополистом. Предприятие идет в суд против АМКУ

Электронные площадки и другие организаторы торгов неоднократно заявляли об искусственно созданной монополии

АМКУ признал, что в течение 2019-2022 годов АО "Прозорро.Продажи" (тогда еще государственное предприятие) было монополистом в сфере предоставления организации электронных торгов по продаже государственных активов. Интересно, что частично монопольное положение общество получило именно от государства. В свою очередь, "Прозорро.Продажи" уже заявили, что также будут подавать в суд и готовят встречный иск.

Как сообщила пресс-служба ведомства, это дело началось в 2022 году по заявлению одного из операторов. Он пожаловался на необоснованное повышение АО "Прозорро.Продажи" платы на развитие ЭТС и предоставление доступа к ЭТС "Prozorro.Продажи" только после выполнения дополнительных условий.

В свою очередь электронные площадки и другие организаторы торгов неоднократно заявляли об искусственно созданной монополии и отсутствии равенства для всех участников рынка. Кроме того, остается открытым вопрос об эффективности использования АО средств, полученных именно от площадок.

Из-за обилия информации, исследование проводилось в течение года.

Следует отметить, что за этот период "Прозорро.Продажи" признали свои незаконные действия и отменили некоторые дополнительные платежи, а также условия для электронных площадок. Однако фактически же монопольное положение общества оставляет возможность их возвращения или создания новых препятствий и нанесения ущерба участниками рынка.

Экономическому сообществу остается наблюдать, как первоначально государственные и донорские средства тратились на создание монополиста, а теперь они тратятся на судебную тяжбу с ним. Яркий пример неэффективного управления.