Россияне ночью атаковали Украину, вспыхнул пожар: где звучали взрывы

Россияне устроили Украине очередную тревожную ночь

В ночь на среду, 22 ноября, россияне снова атаковали Украину "шахедами" и крылатой ракетой. Наша ПВО сбивала вражеские беспилотники в небе над несколькими областями, а ракета не достигла цели.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что минувшей ночью, в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск, были уничтожены все воздушные цели. Ими враг пытался атаковать объекты гражданской и военной инфраструктуры.

"В частности на Киевском и Житомирском направлениях были сбиты 4 беспилотных летательных аппарата типа "Shahed". На Сумском направлении наши бойцы противовоздушной обороны поразили разведывательный дрон врага", — уточнил он.

Как сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин около 4 часов утра, в области работали силы ПВО, именно с этим были связаны взрывы.

"Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломки одного из сбитых "шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение. Загорелся пожар", — описал ситуацию он.

Тюрин добавил, что, к счастью, травмированных и погибших нет. На месте работает ГСЧС и другие службы.

Как сообщили в воздушных силах Украины, С 20:00 вечера 21 ноября по 03:00 22 ноября оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ) 14-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и крылатой ракетой Х-22 – с самолета Ту22М3. Все 14 вражеских беспилотников уничтожены силами ПВО Украины.

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей", — сказано в сообщении.

Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан. Предварительно, обошлось без пострадавших.

По состоянию на 7:20 небо над Украиной чистое. Тревога объявлена только в оккупированном Крыму и на Луганщине.

Как сообщал "Телеграф", в результате ночной атаки российских беспилотников в Киевской области 19 ноября, был поврежден инфраструктурный объект. На месте возник пожар.