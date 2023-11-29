Погода приготовила украинцам новые "зимние" испытания: прогноз до конца недели

Порывы ветра, снег, гололедица снова "порадуют" жителей страны

В Украину пришел новый циклон Oliver, который принес с собой осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. Кроме того, ожидается порывистый ветер.

В среду, 29 ноября, осадки охватят все регионы. Столбики термометров днем будут показывать -4 (запад) +10 (Херсонщина) градусов, прогнозируют в Укргидрометцентре.

"29 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с; в западных областях ночью вьюги, на дорогах гололедица; в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях снег; в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ночью и утром, в Сумской и Харьковской областях днем значительные мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололед; в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром сильные дожди (I уровень опасности, желтый), — предупредили синоптики.

В четверг, 30 ноября, осадки отступят с большинства украинских территорий, только в западной части страны прогнозируется небольшой снег, местами с дождем. В остальных областях — переменная облачность. В ночные часы на градусниках будет +1 -9 градусов, холоднее всего будет на западе. Днем прогнозируется -3 +6 градусов.

Карта погоды на 30 ноября

Первый день зимы, пятница, 1 декабря, снова вернет осадки во все регионы. Ночью ожидается -4 +6 градусов, в дневное время от 1 градуса мороза (Сумщина) до 12 тепла (юг и юго-восток).

Карта погоды на 1 декабря

В субботу, 2 декабря, без осадков будет только на юге и юго-востоке Украины. Днем воздух там прогреется до 14 градусов тепла (в Крыму до +16). На остальной территории страны -4 +11, холоднее всего будет на западе и севере.

Карта погоды на 2 декабря

В воскресенье, 3 декабря, осадки отступят, только в Крыму возможен небольшой дождь. На остальной территории страны переменная облачность, ночью синоптики обещают -4 +5 градусов, в дневное время ожидается -4 +8 градусов, в Крыму до +12.

Ранее народный синоптик с Волыни Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", какой погоды ждать в декабре. Первая треть месяца будет сопровождаться заметным похолоданием, особенно сильно похолодает в ночное время, однако температур ниже 10 градусов ниже нуля не ожидается.