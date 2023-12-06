"Вся страна говорит вам спасибо": Зеленский, Залужный и другие эмоционально поздравили ВСУ

С Днем ВСУ

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных Сил. По случаю праздника наших воинов поздравил президент Украины, главком ВСУ и другие топы военно-политического руководства страны.

"Телеграф" собрал все эти обращения. И рассказывает, как в Украине ВСУ поздравляли.

Президент Украины Владимир Зеленский

"День сильных, День смелых, День несокрушимых мужчин, женщин, воинов, героев. Всех, кто продолжает защищать государство. Всех, кто отдал свою собственную жизнь, чтобы не отдать Украину".

С самого утра в этот День президент отправился к Стене памяти.

"…Много, кто знает, где это, многие были там, ну а тем, кто пока не был стоит сходить. Увидеть лица наших Героев, заглянуть им в глаза и просто помолчать. И в этой тишине подумать, вспомнить, осознать, сравнить этот день с днем 651 день назад. Как было громко и много кому было страшно. Но страх проиграл и теперь о нас услышали все. Как было тяжело тогда и как не стыдно сейчас. Вспомнить, что моглы потерять и что сберегли, зная благодаря кому именно и ради чего именно. Зная, что именно все мы защищаем. Защищая свое…", — говорит президент.

Примечательно, что для поздравления наших защитников президент отправился к Стене памяти, как рядовой гражданин, попутно здороваясь с прохожими. В этот момент он рассказал, что именно благодаря воинам украинцы могут спокойно ходить по улицам. Таким образом он свои слова подтвердил на собственном примере.

"…Иду от Офиса президента, а не от офиса чужого гауляйтера… Впереди у меня Владимирская горка — в честь нашего великого князя, а не их мелкого царька…", — добавил глава государства.

"…Позади 9 лет и 651 день война, а впереди — Победа…"

"…На улице немного холодно, но тепло на душе. И скользко, но я знаю, что мы дойдем во всех смыслах. Потому, что идем мы вместе. Как бы не было сложно — дойдем. К нашим границам, к нашим людям, к нашему миру. Миру справедливому — свободному. Благодаря нашему народу, нашим Вооруженным силам. Я поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Сегодня только одно слово — молодцы. Сегодня только одна эмоция — благодарность. Только одно пожелание — победить.

Командиры, пожалуйста, берегите своих солдат. Берегите себя. Будьте собой. Я вас поздравляю с Днем Вооруженных Сил и помним: К тем, кто вел себя хорошо, придет Святой Николай Чудотворец. К тем, кто вел себя никчемно, придут ВСУ — творцы справедливости".

"… Уверен для каждого из нас Стена памяти будет напоминанием и служить стеной для нашего духа. Стеной, которую не преодолеет страх, уныние, отчаяние, раздор. Мысли, мысли, какие-то там, опустить руки…".

Главком ВСУ Валерий Залужный

"Сегодня, в день Вооруженных Сил Украины, я благодарю всех, кто делает свою тяжелую работу".

"Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага…"

"Горд за каждого, кто сегодня находится в рядах Вооруженных Сил Украины. Украина не сдается – благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь – как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно!"

Министр обороны Рустем Умеров

"Сегодня вся страна отмечает вашу доблесть! Вашу силу! Вашу несокрушимость! Вы идете вперед, сметая врага и ведете нас за собой. Вы стали символом военной доблести и несокрушимости для всего мира! На ваших плечах держится каждый наш окоп, каждая наша еспешка, каждая посадка. Ваш штурмовой клич "Это наша посадка!" уже кричат ​​дети, когда играют во дворах. Для меня честь быть с вами бок о бок в эти определяющие для Украины дни!

Начальник Генштаба Сергей Шаптала

"В День Вооруженных Сил Украины поздравляю военнослужащих, работников и ветеранов, вставших на защиту Родины. Усилиями и самопожертвованием мужчин и женщин в пикселе вселяется надежда остальных украинцев на будущее.

Для меня честь быть сегодня частью сплоченной команды, какова Вооруженные Силы. Благодарю каждого из вас. Верю, что совместными усилиями мы обязательно победим".

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев

"Этот праздник, по сути, стал всенародным, ведь идет беспощадная война с российским агрессором за существование украинской нации. Благодарю каждого, от чьего мастерства, храбрости, крепости духа и стальной воли зависит дальнейшая судьба нашей страны, наших семей, будущее наших детей…"

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский

"Поздравляю с профессиональным праздником – Днем Вооруженных Сил Украины! Благодаря вашему профессиональному мастерству, боевому опыту, мужеству и героизму украинское войско входит в число самых мощных армий мира…"

"…Желаю вам и вашим семьям здоровья, сил и сил в защите и освобождении нашего государства от врага"

Глава Офиса президента Андрей Ермак

"С праздником всех служащих с Днем Вооруженных сил Украины. Спасибо за смелость, за вашу честь".

Представитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

"С Днем Вооруженных Сил Украины! Спасибо тем, благодаря кому Украина независима. Отомстим за тех, кто отдал за эту жизнь. Слава Украине!"

Напомним, ранее мы писали о том, что Украинские компании и деятели искусства поздравили украинцев с Днем ВСУ и Днем святого Николая чувственным видеороликом.