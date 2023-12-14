"Обучаем десятки тысяч": аэроразведчица сказала, сколько пилотов дронов нужны ВСУ

Сейчас украинские производители способны выдать достаточное количество дронов

К концу текущего 2023 – начало 2024 года в украинской армии планируют научить управлять дронами около 50 000 человек. В общей сложности в аэроразведке хотят выйти на уровень, который позволит подготовить хотя бы 100 000 специалистов.

Такую цифру озвучила аэроразведчица и волонтер Мария Берлинская. Подробности она рассказала "Телеграфу" в эксклюзивном интервью.

"Когда началось полномасштабное вторжение, мы сделали ставку на мультироторы, и учим сейчас летать как на обычных разведывательных коптерах, так и на FPV-дронах, бомберах, других БПЛА. Мы сделали ставку на подготовку десятков тысяч специалистов. До конца 2023-го — начала В 2024 году планируем научить руководить дронами около 50 000 человек. Я верю, что каждый боец нуждается в базовом понимании технологий, но мы хотим выйти на уровень, который позволит подготовить хотя бы 100 000 специалистов.", – говорит Мария Берлинская.

По словам волонтера, если удастся научить запланированное количество бойцов, это будет означать, что каждый десятый в украинской армии будет иметь базовое понимание технологий. Она подчеркнула, что дело не только в дронах. "Дрон не работает в вакууме. Дрон – это лишь один из сенсоров. Чему мы учим? У нас есть дрон, Starlink, планшет с программой "Кропива", есть рация и экофлоу, есть спектральный анализатор. И нам нужно научить человека пользоваться этой экосистемной технологией, которую мы успешно и делаем.", — добавила Берлинская.

Детальнее на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Из каждой кухни — по дрону, донаты на FPV и РЕБ" — советы украинцам от волонтера Марии Берлинской" .

Ранее "Телеграф" сообщал, что большинство моделей беспилотников, используемых Вооруженными силами Украины, производятся отечественными предприятиями. Большое количество украинских компаний наладило производство дронов в интересах украинской армии.