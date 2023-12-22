Скандалы в Укрнефти. Эксминистр Злочевский действительно тайно договаривается о лицензиях на Сахалинское месторождение — эксперт

Компания дочерей одиозного соратника Януковича включилась в перераспределение ценного газового актива, выведенного из-под контроля государства

Добычу на Сахалинском месторождении пытаются кулуарно передать в руки скандальному эксминистру экологии Николаю Злочевскому. Об этом в своем посту сообщил политический обозреватель Михаил Шнайдер.

"Тревожно. Очень тревожно. Потому что появляется информация из 4 источников, которые прямо сейчас пытаются передать добычу на Сахалинском месторождении в руки Злочевскому. Всем известному регионалу, на котором висит просто куча уголовных дел. вопрос для того, чтобы ему согласовали расширение за счет отобранной у "Укрнефтебурения" лицензии ", — написал эксперт.

Со ссылкой на источники во власти Шнайдер уточнил, что еще что 30 ноября этого года, только через 2 дня после вынесения скандального судебного решения, которым Шестой апелляционный админсуд отменил спецразрешение по добыче газа на Сахалинском месторождении для "Укрнефтебурения", "такое себе ООО "Системойлинир", что осуществляет добычу газа на Водяновской площади и принадлежит дочерям экс-министра экологии Злочевского Карини и Анне, подало в Госгеонадра заявление в подтверждение запасов вблизи Сахалинского месторождения, добыча на котором полностью прекращена более 3 недель назад".

"И Сахалинское, и Водяновское месторождения находятся в пределах Богодуховского района Харьковской области и фактически представляют собой одно крупное нефтегазовое месторождение. Это полностью подтверждает озвученную недавно информацию народным депутатом Алексеем Кучеренко, что за остановкой работы УНБ стоит именно Злочевский. Вторым этапом после подтверждения запасов, по заявлению компании экс-министра, станет заявление о расширении существующего спецразрешения которым оперирует "Системойлинжиниринг" на площади входящих именно в Сахалинское газовое месторождение и принадлежавших "Укрнефтебурению"", — заявил обозреватель.

Также Шнайдер добавил, что таким образом происходит очередное перераспределение рынка добычи газа с привлечением высших должностных лиц государства. успели засветиться в "согласовании перехода спецразрешения УНБ в структуры Злочевского" с ОП и другими властными структурами".

"С финализацией "Схемы" в Госгеонадра Злочевскому помогает скандально известный экс-нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович, которого раньше называли серым кардиналом Госгеонадра и сохранивший свое течение над Опимахом. Вот такая выходит невеселая история, за которой мы и будем очень внимательно наблюдать", — подытожил политексперт.

Как сообщалось, в конце ноября 2023 года Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонадра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнефтебурение" (подчиняется "Укрнефти". Решение об аннулировании спецразрешения неотвратимо.

По оценкам экспертов, остановка Сахалинского месторождения сократит общий объем украинской газовой добычи на 3-5%, а бюджет не получит миллиарды налоговых поступлений.