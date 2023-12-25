Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Польши и получила выгоду

Украина в свою очередь получила дополнительный объем электроэнергии

В ночь на Рождество Украина оказала помощь польскому оператору энергосистемы объемом 3050 МВт*ч. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи, которую страна предоставила по запросу польского оператора PSE.

При этом Украина извлекла свою выгоду. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Польская энергосистема ночью в праздничный день имела переизбыток электроэнергии и пригласила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина получила таким образом дополнительный объем электроэнергии", — говорится в сообщении.

В то же время импорт электроэнергии на протяжении всех суток осуществлялся из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы. Общий объем 17736 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1009 МВт.

"С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт", — сказали в "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго", в результате непогоды было обесточено 72 населенных пункта в Донецкой, Закарпатской, Киевской, Харьковской областях. Потребители в Запорожской области обесточены из-за технических повреждений.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 406 населенных пунктов. Из-за обстрела есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. В Донецкой области после обстрелов продолжаются работы по восстановлению электроснабжения города Торецк", — подытожили в компании.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, в каком случае в Украине может быть блекаут.