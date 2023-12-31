Война — день 676: ВСУ продвигаются на фронте, а оккупанты обстреливают мирные города

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта с переменным успехом. Хотя украинские военные смогли продвинуться к северо-востоку от Бахмута россияне не сбавляют обороты и продолжают штурмовать на нескольких направлениях, включая Авдеевку. Из-за истощения кадрового состава армии, россияне начали привлекать к боям менее подготовленные части, что оборачивается увеличением потерь на поле боя, а на восстановление былого военного потенциала им придется потратить несколько лет. Тем не менее с приближением праздничной поры возобновились и массированные ракетные удары из-за чего вновь пострадали мирные города.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина находится под ударом дронов. Большая часть из них зафиксирована в Хмельницкой области с вектором движения на Тернопольскую и Черновицкую.

О том, что происходило 28 декабря, читайте в материале: Война — день 673: россияне штурмуют Авдеевку и другие направления, ВСУ отбивают десятки атак

Что было в Украине 29 декабря — читайте по ссылке: Война — день 674: масштабнейшая атака России и визит Зеленского в Авдеевку

Информацию за 30 декабря смотрите по ссылке: Война — день 675: Россия получает "ответку" за мощный удар по Украине