Не "Ольха" и не "Вампиры": военных РФ подловили на важных нестыковках с обстрелом Белгорода

В заявлениях россиян есть несколько нюансов

В инциденте с российским Белгородом, который вчера сотрясла чреда мощных взрывов, продолжают находить различные нестыковках. Они касаются заявлений России.

Обнаружил их военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, что в заявлениях россиян есть несколько нюансов.

Тут следует напомнить, что РФ заявила, что Украина якобы обстреляла Белгород с помощью отечественного РСЗО "Ольха" и чешского РСЗО "Вампир".

Первый нюанс касается "Ольхи", Дело в том, что объясняет эксперт, "Ольха" на самом деле — это не РСЗО, а реактивный снаряд, разработанный в Украине и применяемый РСЗО 9К58 "Смерч".

"Данные реактивные снаряды отличаются от обычных снарядов "Смерч" повышенной дальность поражения, до 120 км и высокой точностью попадания, отклонение от цели 5-7 метров", — рассказывает он.

Так вот их у Украины, по словам Коваленко, не так много, чтобы можно было" отстреливать их налево и направо".

"А потому, применение настолько ценного боеприпаса — нонсенс", — говорит он.

Второй нюанс касается уже чешского "Вампира". Эта система является модификацией РСЗО "Град". Так вот, её реактивные снаряды имеют максимальную дальность поражения цели — 21 км. При этом, наиближайшая точка по границе между Харьковской и Белгородской областью до Белгорода — 26 км.

"То есть, чтобы нанести удар по Белгороду, РСЗО RM-70 "Vampire" нужно было, как минимум, на 5 км заехать вглубь территории рф…Не, ну это просто какая-то дискредитация армии рф, от самого же мо рф!", — пишет Коваленко.

Так же, обозреватель отмечает и то, что реактивный снаряд сбить средствами ПВО "практически невозможно".

"То есть, российское ПыВэОоо, конечно же, весьма условно, могло отстреливать по сверхзвуковым объектам, куда-то туда, но из-за невозможности перехвата ЗУРы самоуничтожались и вполне могли падать на Белгород", — предположил он.

Также Коваленко обратил внимание на еще одну несостыковку. Ею является отсутствие разгонных блоков на фото с места событий. По его словам, при обстреле из РСЗО данная местность должна была быть усеяна ими.

"Вместо разгонных блоков реактивных снарядов местные аборигены находят у себя во дворах некие остатки, неких БПЛА. То есть, можно предположить, что энное количество неких БПЛА, запущенных неизвестной стороной, летели по своим делам, на какой-то аэродром, например, а российское ПыВыОоо начало их сбивать, попутно падая на белгородчан, ибо размещено в самом городе. И после того, как десяток другой этих ЗУР, рухнули в самом Белгороде, мо рф срочно стало ретранслировать фейк об обстреле города ВСУ из РСЗО.

Резюмирую.

Я не знаю, чем был обстрелян Белгород, но то, что это не РСЗО "Ольха" и не чешские РСЗО "Vampire" — это однозначно. Тем не менее, даже не владея и малейшим пониманием того, что же это такое было, результатом и эффективностью противодействия российского ПиВеОоо, удовлетворён на все 146% и более чем уверен, повторяться данный инцидент отныне будет не единожды и всё глубже и глубже в территорию рф", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минобороны РФ признало, что люди погибли из-за работы их ПВО.