Блокирование границы с Польшей. В Укрзализныце рассказали о плане "Б"

Железнодорожники сообщили, какие шансы есть у украинских перевозчиков на быстрое перемещение грузов

Перевозку автомобилей железнодорожным транспортом из-за блокирования украинско-польской границы планируется возобновить. Об этом по информационному запросу"Телеграфу" сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

— АО "Укрзализныця" постоянно проводит работу по организации перспективных логистических схем перевозок грузов по территории Украины и в международном сообщении. В частности, общество принимает меры по возобновлению перевозок автомобильных транспортных средств железнодорожным транспортом. Совместно с контролирующими органами прорабатывается вопрос об упрощении контрольных процедур при пересечении государственной границы Украины автомобильными транспортными средствами на железнодорожных платформах, — говорится в ответе на запрос издания.

Отметим, накануне спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что поляки продолжили блокирование пунктов пропуска "Гребенное — Рава-Русская", "Корчева — Краковец" и "Дорогуск — Ягодин". При этом 1620 грузовиков стояли в очередях по этим трем направлениям в сторону Украины, больше всего — в пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

Как напомнил Демченко, 24 декабря разблокировали движение в направлении пункта пропуска "Шегини — Медика", но очереди все равно остались — там застряли 1200 грузовиков. По его словам, на других участках границы движение для грузовиков не блокировалось. Однако из-за действий польских забастовщиков на территории Польши водители и перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению движения грузовиков по другим направлениям и, как результат, к увеличению очередей.

Как сообщалось, 6 ноября 2023 г. польские перевозчики начали блокаду движения украинских грузовиков вблизи трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин".

Среди основных требований – возвращение практики выдачи разрешений (т.е. ограничений на работу в ЕС) для украинских перевозчиков, отмененного соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

Также "Телеграф" писал, что в декабре прошлого года из-за затяжной блокировки украинско-польской границы "Укрзализныця" отправила в Польшу первую партию украинских фур по железной дороге.