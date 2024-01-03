Потратили три ракеты: РФ взорвала фабрику одежды, которую носят Зеленский и Залужный (фото)

Россияне потратили на это преступление миллионы долларов

Во время массированной атаки на Украину утром 2 января армия РФ уничтожила и повредила промышленные здания известного украинского бренда военной одежды. Его изделия можно было часто видеть на первых лицах нашего государства, в частности, на президенте Зеленском.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Речь идет о бренде под названием M-Tac. По её словам, во время массированной атаки были повреждены/уничтожены складские помещения предприятия.

"После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", — говорилось в сообщении.

Позже в компании добавили, что их производственные помещения были атакованы 3 ракетами Х-101. Отмечается, что стоимость каждой из них — около 12 миллионов долларов.

"Жизнь надо прожить так, чтобы мо***ли потратили на тебя три ракеты Х101!", — пишут в компании.

Также было опубликовано фото последствий вражеского удара.

Как ранее уже отмечалось, одежду M-Tac любили первые лица страны, в частности, в ней можно было видеть Залужного, Зеленского, Ермака и других.

Интересный факт о Зеленском и M-Tac: несмотря на внимание со стороны важных лиц государства, у M-Tac довольно демократичные цены. Например, издание Forbes посчитало, что за все время, что Зеленский появлялся на публике в вещах данного бренда, самой его дорогой одеждой была куртка за 8700 гривен, а самой дешевой стала футболка за 800 гривен.

Как ранее мы писали, 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков. Согласно официальным данным, на Харьковщине пострадали десятки человек.