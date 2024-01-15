Теперь следит за азовскими бычками: из-за сбития российского А-50 в сети ураган мемов (подборка)

Создание мемов не прекращается

Сбитие редкого и очень дорогого российского военного самолета А-50, которое уже официально подтвердили в ВСУ, наделало немало шуму в сети. Пока в РФ оплакивают свою ценную боевую машину, украинцы же наладили бесперебойный выпуск мемов и насмешек на тему.

"Телеграф" собрал лучшие из них для своих читателей. Так, например, благодаря новому возможному пристанищу российского борта, которым является дно Азовского моря, А-50 уже иронично сравнивают с горе-крейсером "Москва", покоящемся на дне соседнего Черного моря.

Но в авангарде насмешек над россиянами один из последних мемов войны: "Хохлыыыы". Стоит объяснить, что этот мем возник после взрывов в Белгороде в начале января. В то время россияне были шокированы ущербом последствий. А вскоре по соцсетям начал гулять скриншот, на котором местная жительница рассказала о красноречивой реакции своего соседа, плакавшегося над своей машиной.

Больше всего украинцев рассмешило и порадовало пронзительное "хохлыыыыы". Реакция пользователей была мгновенной – по сети прокатилась отдельная волна мемов и шуток об этом. С тех пор этим пронзительным воплем белгородчанина описывают поражения РФ на фронте. И вот эстафета добралась до А-50.

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Напомним, ранее мы писали о том, что из себя представляет самолет А-50 и почему он так важен для РФ.