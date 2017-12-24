В южных областях Украины был зафиксирован ряд нарушений на выборах

В Одесской области сотрудники полиции задержали двух членов участковой избирательной комиссии №501685, которые незаконно выдали бюллетени для голосования группе людей.

Об этом сообщает кандидат в депутаты Таировского поселкового совета Овидиопольского района Андрей Бутенко.

"Полиция задержала двух членов избирательной комиссии, которые незаконно выдали бюллетени для голосования трем псевдоизбирателям. Эти лица прописаны в городе Подольск и не могут принимать участие в голосовании, их тоже опрашивает следственно-оперативная группа. Имеем также видеофиксацию факта голосования на этом участке одной из гражданок, которая зарегистрирована в Подольске Одесской области", - отметил Бутенко.

Координатор компании наблюдения от КИУ и "Опоры" за ходом выборов на участках Таировской ТИК Игорь Луговской подтвердил, что на отмеченном участке работает следственно-оперативная группа.

Тем временем на Днепропетровщине в полицию подано заявление, а также жалоба в районный суд из-за распространения якобы выпуска районной газеты "Вести Софиивщины" с информацией против кандидатки на должность главы ОТГ Елены Нелипы, которая содержит признаки "черного пиара". «Сегодня ночью в селах разбрасывали фальшивый номер газеты "Вести Софиивщины" возле магазинов с грязной информацией на кандидатов, часть газет агитаторы сдали на макулатуру в пункте приема", - написал координатор общественного наблюдения за выборами Вадим Головченко на своей странице в Facebook.

В то же время главный редактор газеты "Вести Софиивщины" Вера Ковалева отметила, что номер сфальсифицирован: размер печатного листа газеты больше от стандартного, первая страница содержит "черный пиар" против Елены Нелипы, а остальные страницы перепечатанные из №99 выпуска газеты.

Активист также сообщил, что в Девладовской ОТГ избирателей пытаются подкупить, раздавая электрические лампочки.

А на Николаевщине секретарь участковой избирательной комиссии начала заполнять протоколы еще до окончания голосования на выборах к ОТГ. "На участке №480439 в селе Радсад Радсадовской объединенной громады Николаевской области секретарь участковой комиссии начала заполнять протоколы о подсчете голосов до окончания голосования. Но в соответствии с ч.1 ст.80 ЗУ "О местных выборах" УИК на своем заседании составляет протокол о подсчете голосов избирателей с каждых местных выборов по каждому избирательному округу, по которому проводится голосование на избирательном участке", - рассказал корреспонденту Укринформа координатор общественного наблюдения «Опоры» за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовый.