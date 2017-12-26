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В Одессе вандалы обрисовали здание музея Холокоста антисемитскими надписями
Новости Украины: От действий вандалов пострадало также здание областного архива.
В центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями ряд зданий, связанных с еврейской тематикой.
Об этом пишет местное издание "Таймер".
От действий хулиганов пострадало здание областного архива, которая в прошлом была синагогой и которую планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос".
Кроме того, оскорбительная надпись появилась на входе в музей Холокоста на ул. Большой Арнаутской.
В одесской полиции произошедшее пока официально не комментируют.
Ранее в Одессе красной краской облили памятный знак бойцам АТО, расположенный неподалеку от здания облгосадминистрации.
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