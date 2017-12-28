Во Львовской области поезд въехал в карету "скорой помощи"

В четверг около 12:30 на железнодорожном переезде в селе Давыдов Пустомытовского района столкнулись дизель-поезд и карета скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

На момент ДТП в автомобиле “скорой” находилось четыре человека — трое получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.