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Во Львовской области поезд въехал в карету "скорой помощи"

Авария
19:47 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: УНН

Новости Украины: Возле Львова поезд на скорости столкнулся с автомобилем "скорой помощи", есть пострадавшие.

В четверг около 12:30 на железнодорожном переезде в селе Давыдов Пустомытовского района столкнулись дизель-поезд и карета скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

На момент ДТП в автомобиле “скорой” находилось четыре человека — трое получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Новости Украины, Авария, Львовская область, Поезд, Скорая помощь, Столкновение.
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