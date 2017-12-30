Штаб: За сутки один военнослужащий погиб, двое получили ранения

За прошедшие сутки боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 6 раз, вследствие чего один военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов… В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

На луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским опорным пунктам возле Луганского.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение боевики применили по защитникам Каменки и Верхнеторецкого.