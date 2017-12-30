Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Волкер: РФ хочет, чтобы Украина стала частью большой российской орбиты Волкер: РФ хочет, чтобы Украина стала частью большой российской орбиты
Новости: Сущенко проводит ознакомление с материалами следствия по его делу Сущенко ознакамливается с материалами следствия
Новости: Ярмоленко рассказал о своей жизни в Дортмунде Ярмоленко рассказал о своей жизни в Дортмунде
Новости: Новый год 2018: лучшие поздравления в стихах на украинском языке и красивые открытки Новый год 2018: лучшие поздравления в стихах на украинском языке и красивые открытки

Штаб: За сутки один военнослужащий погиб, двое получили ранения

Учения
08:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В штабе АТО зафиксировали 6 случаев нарушения новогодне-рождественского перемирия, погиб один военнослужащий, еще двое ранены.

За прошедшие сутки боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 6 раз, вследствие чего один военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов… В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

На луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским опорным пунктам возле Луганского.

В ВСУ за год вернули в строй около 600 единиц поврежденной военной техники

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение боевики применили по защитникам Каменки и Верхнеторецкого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ВСУ, НВФ, Обсрелы, Ситуация на Донбассе.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Прогноз погоды на выходные, какой будет новогодняя ночь В Крыму задержанного активиста лечат в ужасных коридорных условиях В аэропорту "Борисполь" два терминала будут снесены

Последние новости

"Шахтер" обсуждает с Фонсекой продление контракта Названы главные благотворители 2017 года среди знаменитостей Украинки Бондаренко и Ястремская поспорят за место в основной сетке Брисбена
Сегодня читают
01 В аэропорту "Борисполь" два терминала будут снесены
02 Нефть заканчивает уходящий год на многолетнем максимуме
03 Рост сбережений украинцев уменьшился в восемь раз
04 В Украине повысили тарифы на "зеленую" электроэнергию для домохозяйств
05 Владимир Кличко: Контракт на бой-реванш с Джошуа был на столе
Новости сегодня
10:18 В Киеве будут судить юношу за мошенничество с обменом валют на сумму 3,8 млн
10:17 Усик - Бриедис: полная пресс-конференция в Риге (Видео)
10:11 В Чернобыльской зоне увеличилась популяция птиц, ранее занесенных в Красную книгу
10:10 Польша построит забор на границе с Беларусью и Украиной для защиты от АЧС
10:07 Эта семейка прославилась благодаря своим сумасшедшим рождественским открытками (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Реформы, штрафы и зарплаты: какие изменения ждут украинцев с Нового года Какие изменения ждут украинцев с Нового года
Новости: "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за взрыв в Петербурге "ИГ" взяли ответственность за теракт в Петербурге
Новости: В Иране проходят массовые антиправительственные протесты В Иране проходят массовые акции протеста
Новости: Рецепт дня: роллы из огурца с семгой Рецепт дня: роллы из огурца с семгой
Добавить комментарий
0