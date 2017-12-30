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Захват "Укрпочты" в Харькове: к нарушителю полиция привела на переговоры отца

"Укрпочта"
20:41 Сегодня Телеграф
Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: К переговорам по освобождению заложников из отдела "Укрпочты" правоохранители привлекли отца злоумышленника.

К мужчине, который захватил заложников и угрожает взорвать почту в Харькове, "полиция диалога" привела на переговоры его отца. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает сайт ГУ Нацполиции Харьковской обл.

"Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри", – заявил Князев.

Группа "полиции диалога" продолжает переговоры с правонарушителем.

Как сообщалось, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.

Сначала в заложниках у мужчины были 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Недавно из захваченного почтового отделения освободили пятерых заложников - трех женщин и двух детей. На данный момент в здании остаются шестеро заложников.

Следственное управление ГУ Нацполіції в Харьковской обл. начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Новости Украины, Нарушитель, Полиция, Правоохранители, Укрпочта, Харьков.
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