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Захват "Укрпочты": нарушитель задержан, все заложники освобождены

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Здание "Укрпочты" в Харькове.
20:59 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: В Харькове из помещения захваченного здания "Укрпочты" освобождены все заложники, злоумышленник задержан.

В Харькове из помещения захваченного здания "Укрпочты" освобождены все заложники, злоумышленник задержан.

Об этом вечером 30 декабря сообщили в МВД Украины.

"Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения "Укрпочты" в Харькове, завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены", - сообщил глава НПУ Сергей Князев.

Он добавил, что задержание нарушителя состоялось без потерь, жертв и пострадавших во время спецоперации нет.

В свою очередь глава Мининфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook сообщил детали инцидента и опубликовал фото задержанного злоумышленника.

"Сотрудники отделения "Укрпочты" ... не только вели себя достойно, но даже в самые сложные минуты мы видели в системе, что начальник отделения продолжает работать, закрывать операции. Руководство Укрпочты оперативно связалось с семьями тех сотрудников, которых захватили, постоянно были с ними на связи", - сообщил Омелян.

"Попросил, чтобы им объявили официальную благодарность и выплатили повышенную премию, а при необходимости, предоставили соответствующую реабилитационную помощь", - добавил он.

Освобождение заложников в Харькове прокомментировал и президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - отметил глава государства и поблагодарил за работу сотрудников Нацполиции и СБУ.

Как известно, днем 30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.

По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о его требованиях ничего известно не было.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявлял, что по непроверенной информации в заложниках находятся 11 человек, среди которых 2 детей.

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширила оперативный периметр вокруг здания, людей, которые собрались рядом, оттеснили. Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы и 6 машин "скорой". Кафе и небольшие магазины, которые расположены рядом с "Укрпочтой", были закрыты.

Из плена удалось освободить 5 граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин. Территория вокруг здания оцеплена, она контролируется снайперской группой спецназовцев.

Освобожденный из здания "Укрпочты" подросток Андрей Ремыга рассказал подробности пребывания в заложниках.

По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.

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Новости Украины, Заложник, Освобождение, Террорист, Укрпочта, Харьков.
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