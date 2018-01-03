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Харьковский чиновник попался на крупной взятке
Новости Украины: В Харьковской области чиновника ГФС поймали на взятке в 250 тысяч гривен.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного ревизора-инспектора управления ГФС в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали получение фискалом неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен от представителя предприятия, на котором проводилась плановая проверка.
Правоохранители задержали злоумышленника во время получения всей суммы взятки.
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