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В Украину пытались ввезти гранаты с России

Гранаты
22:03 Сб, 6 Январь 2018 Телеграф
УНН
Фото: ГПСУ

Новости Украины: В Госпогранслужбе сообщили, что украинцы пытались вывезти из России две гранаты РГД-5 и отдельно 2 запалы к ним.

Украинцы пытались ввезти из РФ две гранаты РГД-5 и отдельно 2 запалы к ним, передает пресс-служба Госпогранслужбы.

По информации пресс-службы, вчера в пункте пропуска "Катериновка" на украинско-российской границе, пограничный наряд Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ во время осуществления погранично-таможенного контроля на автомобиль "Фольксваген" украинской регистрации, на котором пытались въехать в Украине двое украинцев, сработала служебная собака, натренированная на поиск взрывчатых веществ.

"По результатам углубленного осмотра транспортного средства и проверки информации, предоставленной УСБУ в Сумской области, под левым передним крылом автомобиля обнаружен неизвестный пакет. Вызванными взрывотехниками Национальной полиции в пакете обнаружено 2 предмета похожих на гранаты РГД-5 и отдельно 2 запалы к ним", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что граждане Украины задержаны и переданы сотрудникам СБУ. Обнаруженные предметы изъяты для проведения экспертизы.

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Новости Украины, Вывоз из РФ гранат, ГПСУ, Украинцы.
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