На Кировоградщине памятник участникам Второй мировой пережил нападение

В Гайвороне Кировоградской области повредили памятник солдатам Второй мировой войны. Об этом сообщил городской совет на странице в Facebook.

"В сквере Победы – полуразрушенная скульптура солдата, установленная возле могил 11-ти советских воинов и 43-х партизан. Неизвестные отбили или оторвали руку скульптуры и лавровый венок", - говорится в сообщении.

По данному факту отдел культуры райгосадминистрации создал комиссию. Скульптуру осмотрели, составили соответствующий акт.