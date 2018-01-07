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На Кировоградщине памятник участникам Второй мировой пережил нападение

Памятник участникам Второй мировой войны
21:52 Вс, 7 Январь 2018 Телеграф
https://112.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: В Кировоградской области вандалы повредили памятник участникам Второй мировой войны.

В Гайвороне Кировоградской области повредили памятник солдатам Второй мировой войны. Об этом сообщил городской совет на странице в Facebook.

"В сквере Победы – полуразрушенная скульптура солдата, установленная возле могил 11-ти советских воинов и 43-х партизан. Неизвестные отбили или оторвали руку скульптуры и лавровый венок", - говорится в сообщении.

По данному факту отдел культуры райгосадминистрации создал комиссию. Скульптуру осмотрели, составили соответствующий акт.

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Новости Украины, Вандалы, Кировоградщина, Кропивницкий, Памятник, Происшествие.
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