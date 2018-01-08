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В ГСЧС предупреждают о лавинной опасности в западных областях Украины

Лавина
11:04 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Спасатели предупреждают о лавинной опасности в высокогорьях на западе Украины.

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в высокогорьях западных областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.

Так, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохраняется 8 января на высокогорье Закарпатской области и на высокогорье Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, 5 января ГСЧС предупредила о значительной лавинной опасности в западных регионах Украины. 6 января Укргидрометцентр сообщил, что значительный уровень лавинной опасности на высокогорье Закарпатской области сохранится 6-8 января.

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Новости Украины, Горы, ГСЧС, Запад, Лавина, Львов, Укргидрометцентр.
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