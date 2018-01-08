Дорожную полицию перевели на усиленный режим

На период рождественских праздников в Украине подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом сегодня, 8 января, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Департамент коммуникации МВД Украины

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения в места отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", - подчеркнул первый заместитель руководителя МВД.

Он подчеркнул, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда граждане будут возвращаться домой.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", - добавил Яровой.

Как напоминают в МВД, около 25 тысяч правоохранителей были задействованы в обеспечение правопорядка во время празднования Рождества.