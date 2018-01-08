Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Дорожную полицию перевели на усиленный режим Дорожную полицию перевели на усиленный режим
Новости: Глава Нацполиции прокомментировал расследование убийства Ноздровской Глава Нацполиции рассказал о расследовании по делу Ноздровской
Новости: "Ливерпуль" хочет арендовать Коутиньо "Ливерпуль" хочет арендовать Коутиньо
Новости: Археологи рассказали о новых находках у острова Антикитера в Греции Археологи рассказали о новых находках у острова Антикитера в Греции

Дорожную полицию перевели на усиленный режим

Полиция
11:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На период рождественских праздников подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы.

На период рождественских праздников в Украине подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом сегодня, 8 января, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Департамент коммуникации МВД Украины

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения в места отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", - подчеркнул первый заместитель руководителя МВД.

Он подчеркнул, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда граждане будут возвращаться домой.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", - добавил Яровой.

Как напоминают в МВД, около 25 тысяч правоохранителей были задействованы в обеспечение правопорядка во время празднования Рождества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Киев, МВД, Нацполиция, Патруль, Полиция, Праздники.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Прогноз погоды на 8 января в Украине: ожидается похолодание Пограничники поймали иностранца с чемоданом наличных В центре Запорожья грузовик протаранил скорую с пациентом

Последние новости

Пулев снова хочет выйти в ринг против Джошуа Вы будете под столом от смеха: как весело или не очень народ встречал Новый год Во Львове женщина на авто сбила двух патрульных
Сегодня читают
01 Украина не получит упрощенный визовый режим с Великобританией
02 Этот эффективный рецепт наверняка избавит от гипертонии
03 Ученые NASA обнаружили неизвестные микроорганизмы на борту МКС
04 Археологи обнаружили стоянку первых предков современных людей
05 Шторм в Эстонии оставил без света тысячи домохозяйств
Новости сегодня
11:54 Создано устройство, которое продлевает жизнь смартфонов
11:49 Активисты призывают КГГА "опустить" трамваи под землю
11:48 Зинченко рассказал о своей адаптации в Англии
11:43 Украина лидирует по европейскому импорту лыж
11:40 Находчивые лентяи и их смешные изобретения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прошедший год в Украине отличился рекордной цифрой заболевших корью За 2017 в Украине корью заболели более 3380 человек
Новости: В Литву прибудет 250 французских военных НАТО В Литву прибудет 250 французских военных НАТО
Новости: Стала известна дата похоронов юристки Ноздровской Стала известна дата похоронов юристки Ноздровской
Новости: Определили победителей премии "Золотой глобус" Определили победителей премии "Золотой глобус"
Добавить комментарий
0