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Задержанному за убийство Ноздровской объявили подозрение

Юрий Луценко
21:47 Пн, 8 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве И. Ноздровской.

Задержанному по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской объявили подозрение.

Об этом в Фейсбуке сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве И. Ноздровской", - написал он.

Луценко поблагодарил работников Нацполиции и прокуратуры, которые "в условиях искусственно созданной, политизированной истерии смогли сделать свое дело".

"Так же, как сделали это в более 2 тысячах производств по убийствам прошлого года", - добавил он.

Как сообщалось, 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской с колото-резаными ранами на шее.

Следствие рассматривало как основные версии преступления убийство в связи с делом Дмитрия Россошанського, убийство за профессиональную деятельность и бытовой конфликт.

Известно, что ранее Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с.Демидов 30 сентября 2015 года сбил насмерть племянник в то время председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В полиции сообщили, что по подозрению в убийстве адвоката Ирины Ноздровской задержали жителя Киевщины. Глава МВД Арсен Аваков пообещал, что детали следствия раскроют 9 января.

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Новости Украины, Задержание, Ирина Ноздровская, Подозрение, Убийство, Юрий Луценко.
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