Боевики "ЛНР" подорвали тела погибших сослуживцев, чтобы получать их зарплату

Полевые командиры 6 отдельного мотострелкового полка 2 армейского корпуса так называемой "ЛНР" уничтожили тела двух погибших боевиков путем подрыва с тем, чтобы объявить их пропавшими без вести и получать их зарплату, информирует пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные разведки.

"С целью сокрытия фактов гибели двух подчиненных и невыплаты денежной компенсации, полевые командиры цинично уничтожили тела двух погибших боевиков методом подрыва. Таким образом, главари российско-оккупационного подразделения в очередной раз скрыли факты перед высшим руководством о потерях среди личного состава. В дальнейшем они планируют получать их зарплату, внеся погибших в списки пропавших без вести", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбуке в пятницу.

В штабе уточнили, что 6 отдельный мотострелковый полк 2 АК так называемой "ЛНР" ведет боевые действия против подразделений Вооруженных сил Украины на Луганском направлении, в районе города Попасная.