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В Харьковской области на украинца напали с ножом с целью забрать биткоины

Биткоин
11:55 Сегодня Телеграф
www.epravda.com.ua
Фото: Твиттер

Новости Украины: На жителя харьковской области напали с ножом с целью завладеть 15 биткоинами, которые находились в его электронном кошельке.

В судебном реестре появилось дело с ходатайством следователей о временном доступе к вещам и документам лиц, напавших на веб-дизайнера с целью завладеть 15 биткоинами, которые находились в его электронном кошельке.

Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

Как отмечается, 28 декабря следователь подал ходатайство в Харьковский суд о временном доступе к вещам и документам лиц, ограбивших гражданина 15 биткоинов.

В судебном решении указывается, что потерпевший был веб-дизайнером и получал зарплату в криптовалюте.

20 декабря двое неизвестных проникли в его квартиру и, угрожая пострадавшему ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.

"После этого двое преступников связывались с потерпевшим по телефону и утверждали, что биткоины им не поступили и угрожали расправой. На основании этого суд удовлетворил требование следствия получить доступ к вещам подозреваемых. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве похитили российского аналитика биржи криптовалют EXMO Павла Лернера. За свое освобождение он заплатил выкуп - 1 млн долларов в биткоинах.

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Новости Украины, Биткоины, Криптовалюта, Нападение, Нож, Ограбление, Харьков.
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