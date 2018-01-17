Морозы в Украине: во Львовской области умерли четыре человека

Во Львовской области за минувшие сутки в результате переохлаждения умерли четверо человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, в райцентре Дрогобыч обнаружили тело неизвестной женщины, которая умерла от переохлаждения.

В Дрогобычском районе зафиксированы два случая – жертвами стали 25-летний и 60-летний местные жители.

Еще один случай зафиксировали в Самборском районе области, где от переохлаждения погиб 44-летний мужчина.