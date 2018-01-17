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Морозы в Украине: во Львовской области умерли четыре человека

Скорая помощь
12:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Четыре человека умерли от переохлаждения за минувшие сутки во Львовской области.

Во Львовской области за минувшие сутки в результате переохлаждения умерли четверо человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, в райцентре Дрогобыч обнаружили тело неизвестной женщины, которая умерла от переохлаждения.

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В Дрогобычском районе зафиксированы два случая – жертвами стали 25-летний и 60-летний местные жители.

Еще один случай зафиксировали в Самборском районе области, где от переохлаждения погиб 44-летний мужчина.

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Новости Украины, Дрогобыч, Морозы, Происшествия, Снегопады.
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