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Морозы в Украине: во Львовской области умерли четыре человека
12:05 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Четыре человека умерли от переохлаждения за минувшие сутки во Львовской области.
Во Львовской области за минувшие сутки в результате переохлаждения умерли четверо человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.
По данным департамента, в райцентре Дрогобыч обнаружили тело неизвестной женщины, которая умерла от переохлаждения.
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В Дрогобычском районе зафиксированы два случая – жертвами стали 25-летний и 60-летний местные жители.
Еще один случай зафиксировали в Самборском районе области, где от переохлаждения погиб 44-летний мужчина.
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