Сильные снегопады парализовали движения по дорогам: полный перечень

На автодороге Киев - Одесса в направлении столицы ограничено движение всех автотранспортных средств на участке Одесса - Любашевка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На автодороге Киев - Одесса в направлении г. Киева ограничено движение всех автотранспортных средств на участке Одесса - Любашевка и грузового транспорта в обоих направлениях на участке Ульяновка - Жашков Черкасской области, на автодороге Кропивницкий - Платоново ограничено движение всех автотранспортных средств на участке Платоново - Агафеевка Одесской области на период очистки от снега участков автодороги на территории Черкасской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве акцентируют: местными органами власти на территории страны развернуты 3 тыс. 618 пунктов обогрева, в том числе от ГСЧС 41 пункт обогрева.

Кроме того, в ГСЧС сообщили оперативную информацию о последствиях сложных погодных условий на территории Украины.

"По состоянию на 18:00 18 января наблюдался небольшой снег в Винницкой, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях и г. Киеве, умеренный снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, небольшой дождь в Николаевской области. На остальной территории без осадков", - сообщает пресс-служба ведомства.