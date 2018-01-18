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Сильные снегопады парализовали движения по дорогам: полный перечень

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22:35 Чт, 18 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ГСЧС

Новости Украины: К вечеру четверга, 18 января, из-за сильных снегопадов в семи областях действуют ограничения на движение по дорогам крупногабаритного транспорта.

На автодороге Киев - Одесса в направлении столицы ограничено движение всех автотранспортных средств на участке Одесса - Любашевка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На автодороге Киев - Одесса в направлении г. Киева ограничено движение всех автотранспортных средств на участке Одесса - Любашевка и грузового транспорта в обоих направлениях на участке Ульяновка - Жашков Черкасской области, на автодороге Кропивницкий - Платоново ограничено движение всех автотранспортных средств на участке Платоново - Агафеевка Одесской области на период очистки от снега участков автодороги на территории Черкасской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве акцентируют: местными органами власти на территории страны развернуты 3 тыс. 618 пунктов обогрева, в том числе от ГСЧС 41 пункт обогрева.

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Кроме того, в ГСЧС сообщили оперативную информацию о последствиях сложных погодных условий на территории Украины.

"По состоянию на 18:00 18 января наблюдался небольшой снег в Винницкой, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях и г. Киеве, умеренный снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, небольшой дождь в Николаевской области. На остальной территории без осадков", - сообщает пресс-служба ведомства.

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Новости Украины, ГСЧС, Дороги, Ограничения на движение, Происшествия, Снег, Снегопады.
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