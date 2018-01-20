В Черкассах восстановили водоснабжение

В Черкассах возобновлено электроснабжение обесточенной накануне насосной станции КП "Черкассыводоканал", которое обеспечивает город водоснабжением. Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, осуществляется постепенное наполнение водой городской системы водоснабжения.

В ГСЧС напомнили, что насосная станция была обесточена 19 января в результате повторного отключения линии электропередач 110 кВ на электроподстанции "Сокирно".

Для оказания помощи бригадам облэнерго по распиловке поваленных деревьев на резервной линии электропередач привлечены от ГСЧС 2 ед. техники и 11 человек личного состава. Организован подвоз воды населению и на социальные объекты, для чего привлечены 11 ед. техники, из них от ГСЧС 5 ед. техники (подвезено 170 тонн воды).

Напомним, четыре прорывы электропроводов энергетики насчитали в лесу. Это стало причиной прекращения подачи воды в областной центр Черкассы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.