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В Черкассах восстановили водоснабжение

Вода
12:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Черкассах возобновлено электроснабжение обесточенной накануне насосной станции, которая осуществляет подачу воды в город.

В Черкассах возобновлено электроснабжение обесточенной накануне насосной станции КП "Черкассыводоканал", которое обеспечивает город водоснабжением. Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, осуществляется постепенное наполнение водой городской системы водоснабжения.

В ГСЧС напомнили, что насосная станция была обесточена 19 января в результате повторного отключения линии электропередач 110 кВ на электроподстанции "Сокирно".

Для оказания помощи бригадам облэнерго по распиловке поваленных деревьев на резервной линии электропередач привлечены от ГСЧС 2 ед. техники и 11 человек личного состава. Организован подвоз воды населению и на социальные объекты, для чего привлечены 11 ед. техники, из них от ГСЧС 5 ед. техники (подвезено 170 тонн воды).

Черкассы по-прежнему без воды, есть риск отключения отопления

Напомним, четыре прорывы электропроводов энергетики насчитали в лесу. Это стало причиной прекращения подачи воды в областной центр Черкассы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

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Новости Украины, Водоснабжение в Черкассах, Возобновление электроснабжения, Непогода в Черкасской области, Подача воды, Черкассы.
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