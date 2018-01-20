Чиновник учебного центра при ВСУ подозревается в коррупции

Должностное лицо одной из частей учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" (Черниговская обл.) задержано по подозрению в получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба учебного центра.

"Сегодня по подозрению в неправомерной выгоде был задержан чиновник одной из частей нашего Центра. На данный момент соответствующие органы проводят следственные действия. В случае подтверждения факта неправомерной выгоды мы будем инициировать лишение чиновника офицерского звания и увольнение его из рядов ВСУ", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в "Фейсбуке" в субботу.

В сообщении не называется сумма неправомерной выгоды.