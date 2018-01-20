https://telegraf.com.ua/files/2018/01/news_20160429_084259_1461908579-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3864738-ukrainets-pyitalsya-provezti-na-okkupirovannyiy-donbass-kosmeticheskie-sredstva.html
Украинец пытался провезти на оккупированный Донбасс косметические средства
Новости Украины: Украинец пытался провезти через линию разграничения косметики на 15 тыс. грн.
Гражданин Украины пытался перевезти через линию разграничения на оккупированный Донбасс косметические средства, со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"... в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" при осмотре автомобиля "Volkswagen", на котором наш соотечественник направлялся в временно оккупированный Донецк, пограничным нарядом Краматорского отряда было обнаружено в багажном отделении автомобиля косметические средства личной гигиены. Общая сумма оценки обнаруженного составляет 15 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Нарушителя и обнаруженные товары в установленном порядке передано работникам фискальной службы для принятия правового решения.
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