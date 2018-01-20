Украинец пытался провезти на оккупированный Донбасс косметические средства

Гражданин Украины пытался перевезти через линию разграничения на оккупированный Донбасс косметические средства, со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"... в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" при осмотре автомобиля "Volkswagen", на котором наш соотечественник направлялся в временно оккупированный Донецк, пограничным нарядом Краматорского отряда было обнаружено в багажном отделении автомобиля косметические средства личной гигиены. Общая сумма оценки обнаруженного составляет 15 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Нарушителя и обнаруженные товары в установленном порядке передано работникам фискальной службы для принятия правового решения.