Спасатели ГСЧС предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об опасности схода снежных лавин в горных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей. Соответствующая информация обнародована на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 21 января в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется, а в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 января на Закарпатье в Тячевском районе произошло схождение лавины, тогда снегом засыпало часть местной дороги.

Вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра), по состоянию на 20 января, остаются обесточенными 390 населенных пунктов в трех областях. Больше всего пострадали населенные пункты Одесской области.