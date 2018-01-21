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Спасатели ГСЧС предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
12:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан Украины об опасности схода снежных лавин на Закарпатье.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об опасности схода снежных лавин в горных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей. Соответствующая информация обнародована на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 21 января в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется, а в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 14 января на Закарпатье в Тячевском районе произошло схождение лавины, тогда снегом засыпало часть местной дороги.

Вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра), по состоянию на 20 января, остаются обесточенными 390 населенных пунктов в трех областях. Больше всего пострадали населенные пункты Одесской области.

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Новости Украины, ГСЧС, Закарпатье, Карпаты, Львовская область, Опасность, Сход снежных лавин.
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