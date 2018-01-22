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Преступник при задержании в Бердянске подорвал себя гранатой
12:01 Сегодня Телеграф
Новости Украины: В Бердянске при взрыве гранаты погиб преступник и пострадали трое полицейских.
В спальном райне Бердянска прогремел взрыв. На месте погиб мужчина.
По предварительной информации, преступник подорвал себя во время задержания, которое проводили сотрудники Бердянского горотдела полиции.
Фотография места проишествия взята с городского сайта Бердянска http://pro.berdyansk.biz
При задержании злоумышленника, который применил гранату, пострадали трое полицейских - сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Место происшествия оцеплено, там работают эксперты, присутствует руководство Бердянского горотдела полиции.
Местные жители и сотрудники расположенных в этом районе учреждений сообщили, что незадолго до взрыва слышали выстрелы.
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