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Преступник при задержании в Бердянске подорвал себя гранатой

Место взрыва в Бердянске
12:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Про.Бердянск

Новости Украины: В Бердянске при взрыве гранаты погиб преступник и пострадали трое полицейских.

В спальном райне Бердянска прогремел взрыв. На месте погиб мужчина.

По предварительной информации, преступник подорвал себя во время задержания, которое проводили сотрудники Бердянского горотдела полиции.

Фотография места проишествия взята с городского сайта Бердянска http://pro.berdyansk.biz

При задержании злоумышленника, который применил гранату, пострадали трое полицейских - сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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Место происшествия оцеплено, там работают эксперты, присутствует руководство Бердянского горотдела полиции.

Местные жители и сотрудники расположенных в этом районе учреждений сообщили, что незадолго до взрыва слышали выстрелы.

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Новости Украины, Бердянск, Взрыв, Задержание, Полиция, Сергей Князев.
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