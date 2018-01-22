Преступник при задержании в Бердянске подорвал себя гранатой

В спальном райне Бердянска прогремел взрыв. На месте погиб мужчина.

По предварительной информации, преступник подорвал себя во время задержания, которое проводили сотрудники Бердянского горотдела полиции.

Фотография места проишествия взята с городского сайта Бердянска http://pro.berdyansk.biz

При задержании злоумышленника, который применил гранату, пострадали трое полицейских - сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Место происшествия оцеплено, там работают эксперты, присутствует руководство Бердянского горотдела полиции.

Местные жители и сотрудники расположенных в этом районе учреждений сообщили, что незадолго до взрыва слышали выстрелы.