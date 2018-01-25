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В Киеве при СБУ открыли центр по обеспечению кибербезопасности

Киберполиция
22:46 Чт, 25 Январь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве открыли Ситуационный центр обеспечения кибернетической безопасности СБУ.

В Киеве открыли Ситуационный центр обеспечения кибернетической безопасности, созданный на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на открытии присутствовал председатель СБ Украины Василий Грицак.

Согласно информации, в 2017 году Украина получила техническое оборудование и программное обеспечение для работы Центра в рамках выполнения первого этапа Соглашения о реализации трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.

"В прошлом году специалисты Службы зафиксировали и отбили более пятидесяти кибератак различной степени мощности, некоторые из которых по разрушительным последствиям могли быть гораздо хуже, чем знаменитый "Petya-A», - сообщил Грицак.

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В СБУ подчеркнули, что основное направление хакерских кибератак направлено на системы и объекты критической инфраструктуры нашей страны, правительственные и банковские учреждения. Также сотрудники ведомства установили именно российское происхождение последних масштабных кибератак, ведь спецслужбы РФ сделали Украину своеобразным полигоном для отработки хакерских атак на другие страны.

"Мы с иностранными партнерами четко осознаем, что без сотрудничества и обмена опытом невозможно эффективно противодействовать российской агрессии в киберпространстве», - подчеркнул глава СБУ.

Сообщается, что ключевыми возможностями Центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики. Они позволят предотвращать кибератаки, устанавливать их происхождение, анализировать для совершенствования противодействия. При поддержке международного сообщества в Украине будет создана сеть ситуационных центров кибербезопасности, базовым из которых станет киевский.

Ситуационный центр готов оказывать необходимую защиту не только объектам критической инфраструктуры, государственным учреждениям и предприятиям.

"Любой представитель крупного, среднего и даже малого бизнеса может обратиться в центр за консультациями и помощью», - заверил Грицак.

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Новости Украины, Василий Грицак, Кибербезопасность, Киберполиция, Киев, СБУ, Украина.
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