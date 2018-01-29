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В Киеве состоится реконструкция боя войск УНР против большевиков
01:55 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото: Facebook
Новости Украины: В понедельник в центре Киева устроят "битву за "Арсенал".
29 января в центре Киева состоится реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал".
Об этом сообщили в Национальном институте нацпамяти.
Мероприятие состоится в рамках празднования 100-летия боя под Крутами. Актеры воссоздадут события, которые проходили возле завода "Арсенал" в конце января 1918 года.
Начало мероприятий запланировано на 18:30. После реконструкции состоится факельное шествие от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, посвященное героям Крут.
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